Формула – 1: Алонсо выиграл Гран-при Канады

Фернандо Алонсо стал победителем Гран-при Канады. Это уже четвертая победа пилота Renault подряд и шестая в этом сезоне. Второе место досталось семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру, который на последних кругах смог опередить пилота McLaren Кими Райкконена.



В самом начале гонки Джанкарло Физикелла был наказан проездом через пит-лейн за преждевременный старт. После этого, пилот Renault так и на смог вернуть себе второе место, передает «Лента.ru».



Победитель Фернандо Алонсо лидировал всю гонку. На первых кругах с ним пытался бороться Кими Райкконен, однако слишком долгий первый пит-стоп не позволил финну продолжать борьбу за первое место.



Жак Вильнев, за которого болели канадские зрители, ехал на восьмом месте, однако за 12 кругов до финиша он не справился с управлением и врезался в ограждение. Сам пилот не пострадал, но на трассу выехал автомобиль безопасности. В результате, разрывы между болидами сократились и Михаель Шумахер, воспользовавшись ошибкой Кими Райкконена, завоевал второе место.