ЧМ-2006. Японец повесился после проигрыша сборной

60-летний японец Йошио Таканаши покончил жизнь самоубийством после неудачи национальной сборной на чемпионате мира по футболу, сообщает ETToday.



Он повесился в доме родителей своей супруги на Тайване. Жена Таканаши заявила полиции, что после завершающей игры чемпионата, в которой Япония проиграла Бразилии со счетом 1:4, ее муж перестал смотреть телевизор, передает «Лента.ru».



Сборная Японии на мировом первенстве в Германии в трех матчах потерпела два поражения (от Австралии и Бразилии) и одну встречу свела вничью (с Хорватией), не сумев выйти в стадию плей-офф. На прошлом чемпионате мира, который проходил в Японии и Корее, японская команда вышла в 1/8 финала, оставив за бортом плей-офф сборную России.