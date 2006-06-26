ЧМ-2006. Украина лишилась зрителей на стадионе

Украинские болельщики выкупили только три тысячи билетов на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Украины в Кельне на стадионе "Рейнэнерги" будет играть со сборной Швейцарии.



В то же время, поклонники команды Коби Куна выкупили около пятнадцати тысячи билетов, сообщает Террикон.



"К сожалению, украинцы не так активно заказывали билеты на стадию плей-офф, - сказал пресс-атташе сборной Украины Игорь Мирошниченко. - Однако, здесь достаточно много болельщиков, которые приезжают и перекупают билеты непосредственно перед матчем. Также есть такие, кто приобретал билеты не по квоте Украины. Есть надежда, что поклонников нашей сборной на стадионе будет 5-6 тысяч. Билеты на эту игру распроданы полностью".