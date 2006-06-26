ЧМ-2006. Суркис поднял денежный стимул для сборной Украины

Президент федерации футбола Украины Григорий Суркис заявил, что решил поднять премиальные для игроков сборной Украины за выход из группы с ?2,5 до ?3 миллионов.



Кроме того, он отметил, что если сборная Украины обыграет сборную Швейцарии в 1/8 финала ЧМ по футболу в Германии, то уже получит ?4,5 миллиона.



Ранее Григорий Суркис заявлял журналистам, что "за выход в полуфинал сборная Украины получит ?4,5 млн, за выход в финал еще ?8 миллионов. А за выигрыш финала - еще $8,5 миллионов. Общая сумма призового фонда для сборной Украины составляет $28,5 миллионов".