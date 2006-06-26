ЧМ-2006. Шевченко: Мы заставили с собой считаться

Шевченко на этом чемпионате становится все больше – люди в футболках с такой фамилией на спине потихонечку завоевывают Германию. Нет никаких сомнений, что по мере продвижения украинцев по турнирной сетке их станет еще больше.



Перед встречей со Швейцарией лидер украинской сборной ответил на вопросы корреспондента «Советского Спорта».



— Ваш призыв к российским болельщикам, которым вы оставили рукописное послание с призывом «Болейте за нас!», был услышан – Россия радуется не меньше, чем Украина.



— Я в этом и не сомневался. Очень ценю ту теплоту, которую дают нам российские болельщики. Спасибо им. Мы ведь остались единственными представителями славянского футбола в Германии.



— Почему для вас это так важно?



— Все просто – у нас общие корни. Нас многое объединяет. Вот поэтому меня и не удивляет то, о чем я говорю читателям в каждом своем интервью – очень рад такой поддержке. Поверьте, мы это чувствуем.



— Вы не раз говорили о том, что пока далеки от лучшей формы… Не лукавили – все-таки два гола в трех играх совсем неплохой результат для форварда!



— Я и еще раз повторю, что нахожусь в не лучшем игровом состоянии. Почему это должно удивлять? Нормальная ситуация, играю лучше и лучше. Мои плюсы в нынешней ситуации – моя концентрация на поле, мой опыт.



— Еще одна ваша цитата: Украина – середнячок. Насколько далеко этот середнячок может пойти?



— Подтверждаю свои слова – мы являемся хорошей средней командой. Добротной, добавлю, командой. Мы умеем хорошо защищаться. Знаем, за счет чего можем побеждать, и стараемся следовать своему плану.



— У вас есть мечта на этом чемпионате?



— (Улыбается.) А она уже сбылась! Мы же вышли из группы, мы выполнили ту задачу, которую нам поставили. Мы, наконец, доказали миру, что Украина умеет играть в футбол. И заставили с собой считаться.



— Вам не кажется, что перед началом плей-офф пришло время загадать новое желание?



— До нашего матча еще есть время. Так что успеем подумать и над этим.



— Александр Шовковский не меняется вратарскими свитерами с соперниками, потому что их не коллекционирует. Максим Калиниченко бережет футболки, чтобы подарить знакомым. А вы почему не меняетесь?



— Не хочу огорчать своих друзей. Многим я пообещал, и теперь уж отказывать поздно. Так что соперникам придется меняться с кем-нибудь другим.



— Большая конкуренция среди друзей за амуницию Шевченко?



— Я ж любому не даю – их получают только мои самые близкие люди. (Смеется.) Но игр на этом чемпионате все равно не хватит, чтобы одарить всех! Такая конкуренция…



—Перед чемпионатом говорили о том, что вас в Германию едет поддерживать целая делегация. Кто входит в команду Шевченко на этом чемпионате?



— Вы правы, у меня здесь целая делегация – порядка 20 человек. Там мои с женой родственники, друзья. Так что без поддержки не останусь.



— Знаю, что вы ездили с родителями в тот самый дом в Потсдаме, где жила семья Шевченко во время службы отца в армии. Это помогло разрядиться психологически после поражения от испанцев?



— Дело не столько в той поездке, сколько в общении с родителями. Ведь очень важно, когда близкие рядом и видят, как ты играешь. Общаются с тобой как можно чаще.