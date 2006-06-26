Валуев уходит с ринга на операцию

Как уже сообщалось ранее, американский сопромоутер чемпиона WBA в супертяжелом весе Николая Валуева Дон Кинг и телеканал НВО планируют 9 сентября провести поединок российского чемпиона в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гардене, однако сейчас этот бой оказался под угрозой. На этой неделе представитель промоутерской компании Sauerland Events Крис Мейер сообщил о том, что Валуеву прооперируют мениск на левом колене, и до конца сентября он не сможет выйти на ринг, передает ALLBoxing.ru.



В феврале Валуев уже перенес аналогичную операцию на правом колене, причем ее проведение вынудило его отложить на три месяца первую защиту своего титула против американца Оуэна Бека. Поэтому сейчас команда Валуева приняла решение безотлагательно провести операцию на левом колене, чтобы не оказаться в подобной ситуации в будущем. Более того, Мейер заявил, что и до принятия решения об операции Валуев не имел намерений выходить на ринг в сентябре. «Первоначально планировалось приступить к тренировкам 10 июля. Сейчас они начнутся на две недели позже», — сообщил Мейер. Он также добавил, что в связи с операцией Валуеву пришлось отменить свою поездку в США на поединок чемпиона IBF в первом среднем весе Романа Кармазина, где планировалась его большая пресс-конференция для американской прессы. Сейчас Валуев отдыхает с семьей на Кипре, а восстанавливаться после операции он будет в Берлине.



Тем временем Кинг уже согласовал с НВО кандидатуру американского супертяжеловеса Монте Барретта в качестве соперника Валуева в сентябрьском бою. «Нам предложили этот поединок, и Монте выказал к нему очень большой интерес, — заявил советник американца Стэн Хоффман, когда еще не было известно об операции Валуева. — Он хочет вернуться в тренировочный лагерь в горах и начать напряженную шестинедельную подготовку. У Монте есть формула для победы над Валуевым». В своем последнем поединке Барретт проиграл нынешнему чемпиону WBC Хасиму Рахману, а до этого нокаутировал в девятом раунде Оуэна Бека, для победы над которым Валуеву потребовалось всего три раунда.