Роуч: От боя с Кличко Тоуни отказался не зря

Тренер экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Джеймса Тоуни Фредди Роуч считает, что его подопечный поступил вполне разумно, отклонив предложение Владимира Кличко провести поединок в Мэдисон Сквер Гарден за 1,5 миллиона долларов, сообщаетALLBoxing.ru.



"Я бы не стал соглашаться на такие условия. Эта сумма слишком мала, чтобы драться за титул с чемпионом такого класса. За определенные деньги Тоуни готов встретиться с боксером определенного уровня. Сейчас он является обязательным претендентом на титул Рахмана, и, возможно, там заплатят за бой лучше", - сказал Роуч.