На Уимблдоне выступят шесть украинок

На Уимблдоне в женском одиночном разряде Украина будет представлена шестью участницами. Самая титулованная соперница досталась дончанке Ольге Савчук. В первом раунде украинская теннисистка будет сдавать экзамен знаменитой швейцарке Мартине Хингис, посеяной под 12 номером. Первой соперницей киевлянки Елены Бондаренко станет американка Меган Шонесси. Новокаховчанка Юлиана Федак в первом раунде померяется силами с Шахар Пир из Израиля, посеяной под 30 номером, одесситка Виктория Кутузова сыграет с американской теннисисткой Лилией Остерло, а киевлянка Екатерина Бондаренко встретится с Иваной Лисяк из Хорватиии, передает «СпортОнлайн» . Наконец, крымчанка Юлия Вакуленко посоревнуется с еще одной представительницей США - Ваней Кинг. Юлия попала в основную сетку как лаки лузер.

Также известны соперницы украинок и в парном разряде: украинская пара Перебийнис/Федак в первом раунде сыграют с британским дуэтом О'Брайен/Сауз, Алена и Екатерина Бондаренко померяются силами с южно-африканско-американской парой Хубер/Навратилова, посеяной под 7 номером, а украинско-чешский дуэт Бейгельзимер/Бирнерова встретятся с чешско-итальянской парой Пешке/Скьявоне, посеяной под 9 номером.