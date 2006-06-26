Мотогонки. Определены победители и призеры гонки «Гран-при Голландии»

Гонщик "Хонды" американец Ники Хэйден выиграл восьмой этап в классе Moto GP - "Гран-при Голландии". Вторым стал японец Синия Накано на "Кавасаки". Третье место у еще одного представителя "Хонды" - испанца Даниэля Педросы.

На протяжении всей гонки за спиной уверенно лидировавшего Эдвардса разворачивалась жесточайшая борьба. Попеременно Хопкинс, Накано и Хэйден поднимались на вторую строчку. Особенно усердствовал лидер общего зачета Хэйден. Показав на 5-м круге быстрейшее время, Ники вплотную подобрался к ехавшему вторым Хопкинсу и предполагаемый пьедестал на время окрасился в звездно-полосатые цвета, так как вся лидирующая тройка состояла из представителей США, передает «СпортОнлайн»

Именно этот рывок Хэйдена заставил на полную катушку мобилизироваться травмированного Валентино Росси. Итальянец не мог отпустить американца в общем зачете, так разрыв между ними перед отчетной гонкой составлял 29 очков - не в пользу чемпиона. Валентино вцепился в ручку газа рукой, в которой в последствии была обнаружена трещина. После гонки Росси с натянутой улыбкой на устах прикладывал к опухшей руке лед.

Последние круги в гонке превратились в жесточайшее противостояние Хэйдена и Эдвардса. Американцы по очереди выходили вперед и чуть ли не обжигали друг друга передними колесами. И тут на решающем 26-м круге вперед, казалось, окончательно выходит Эдвардс. До победы Колину остаются десятки метров... последний поворот... и о ужас! Эдвардс теряет управление и вылетает с трассы! А Хэйден спокойно доезжает до финишной ленточки первым и укрепляет свое преимущество в личном зачете. Однако, эта победа стала для американца всего лишь первой в этом сезоне.

Испанец Хорхе Лоренсо выиграл «Гран-при Голландии» в классе 250 сс. Компанию на пьедестале почета ему составили Алекс де Анджелес из Сан-Марино и лидер общего зачета итальянец Андреа Довизиосо. Победителем "Гран-при Голландии" в классе 125 сс стал финн Мика Каллио (КТМ). Следом приехали испанцы Серхио Гадеа и Альваро Баутиста (оба - "Априлья").