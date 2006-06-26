Ахметов построит в Донецке 5-звездочный стадион

Футбольный клуб «Шахтер» намерен построить 5-звездочный стадион в парке Ленинского комсомола в Донецке за 250 млн. долларов до 2008 года. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин, пишут Українські Новини.



«Этот стадион будет вмещать 50 тыс. человек, а также 5 тыс. vip-мест... бары, рестораны, фитнес-клуб, кафе... между соревнованиями там можно будет устраивать концерты», - сказал Палкин.



ФК «Шахтер» подписал контракт на выполнение подрядных работ с турецкой компанией ENKA Construction&Industry Co., Inc.



Проект строительства стадиона разработала компания Arup Sport для контроля реализации строительства была создана компания - общество с ограниченной ответственностью «Стадион Шахтер». Общая стоимость проекта - 250 млн. долларов.



Эта сумму включает услуги проектировщиков, архитекторов, строительные и геодезические работы, сооружение поля, отделочные работы, дизайн ландшафта и обустройство прилегающей территории.



Согласно проекту, стадион будет овальной формы с прозрачной крышей, которая будет покрывать фасад сооружения. По словам Палкина, стадион будет находится в собственности ФК «Шахтер». «Сейчас земельный участок находится в аренде на 25 лет, но я думаю, мы выкупим этот участок», - сказал Палкин. Площадь стадиона - 100 тыс. кв. м.



Напомним, что решение о строительстве стадиона в Донецке футбольным клубом «Шахтер» было принято в марте 2004 года.