Какая сборная заработает на честной игре?

Футбольная сборная Испании, выступающая на чемпионате мира в Германии, в настоящее время входит в тройку лидеров рейтинга «Фейр Плей» Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). По рейтингу «честной игры» команда набрала 895 очков. Столько же - у сборной Бразилии, а на первом месте пока находится сборная Франции с 905 очками, передает «Советский Спорт»

По окончании ЧМ команде, показавшей самую «честную игру», будет вручен кубок «Фейр Плей» ФИФА и чек на $50 000 для приобретения футбольной формы.