Рекордное количество болельщиц выявлено в Китае

Болеe 80 процентов китайских женщин смотрят Кубок мира, передает «Советский Спорт»

«Есть значительная доля женской аудитории, которая готова наблюдать игры, - говорит Рене Бос, директор по маркетинговой информации фирмы AC Nielsen. - Фактически, только 15 процентов женщин не выказали интереса к игре».

Как известно, сборная Китая не смогла пробиться в финальный этап Кубка мира, однако до 30 процентов представительниц слабого пола «очень заинтересованы» в просмотре телетрансляций из Германии. Среди мужчин этот показатель составил 65 процентов. Наибольшей поддержки в Поднебесной удостоилась сборная Бразилии (30 процентов). 18 процентов респондентов-женщин болеют за Англию.