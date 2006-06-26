ЧМ-2006. Ребров верит, что Украина выйдет в четвертьфинал

Полузащитник национальной сборной Украины Сергей Ребров («Динамо», Киев) считает, что украинская команда имеет все возможности для выхода в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии.



В интервью британской газете «The Sun» он заявил: «Я думаю, что теперь все видят, что Украина не просто команда Андрея Шевченко. У нас хороший командный дух. Шевченко наш самый известный игрок, и для нас очень важно, что он наш лидер и великолепный игрок. Но, кроме этого, у нас хорошая команда, хорошие игроки, и мы верим в то, что можем выйти в четвертьфинал. У нас есть все возможности для этого».



Сегодня в 22:00 на «Кельнштадион» (Кельн) сборная Украины встретится с командой Швейцарии в 1/8 финала Чемпионата мира-2006.



Национальная сборная Украины по футболу впервые вышла в финальную стадию Чемпионата мира по футболу. По результатам группового этапа финальной стадии ЧМ-2006 в группе Н Украина заняла второе место, набрав 6 очков. Соперниками сборной Украины по группе являлись Испания, Саудовская Аравия и Тунис.



Результаты предыдущих матчей сборной Украины в финальной стадии ЧМ-2006:

14 июня: Испания - Украина 4:0

19 июня: Саудовская Аравия - Украина 0:4

23 июня: Украина – Тунис 1:0.



Национальная сборная Швейцарии по результатам группового этапа финальной стадии ЧМ-2006 заняла первое место в группе G, набрав 7 очков.



Результаты предыдущих матчей сборной Швейцарии в финальной стадии ЧМ-2006:

13 июня: Франция - Швейцария 0:0

19 июня: Швейцария - Того 2:0

24 июня: Швейцария - Южная Корея 2:0, напоминает УНИАН.