Michelin празднует юбилейную победу

В Канаде Фернандо Алонсо одержал сотую победу для Michelin всего за день до сотой годовщины первой совместной победы Renault и Michelin в 1906-м году, передает «Мир Формулы-1». Алонсо доминировал на Гран-при Канады и одержал уже шестую победу в сезоне, преподнеся великолепный подарок Michelin накануне их годовщины.



«Эта победа – серьезное достижение для каждого в Michelin, - сказал директор Michelin F1 Ник Шорок. - Нам потребовался почти век, чтобы подняться до нашего сегодняшнего уровня и пробиться через жесткую конкуренцию, но такова сущность Формулы-1, и я хотел бы поблагодарить всех, кто внес вклад в наш успех».