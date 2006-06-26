Дарчинян планирует открыть школу бокса в Армении

Ныне проживающий в Австралии популярный армянский боксер Вахтанг Дарчинян, владеющий на данный момент титулом IBF в наилегчайшем весе планирует открыть собственную боксерскую школу в городе Ванадзор (Армения). Целью открытия школы является развитие армянского бокса, сообщает AllBoxing.Ru.

«Я хочу помочь армянским детям, чтобы они имели возможность заниматься профессиональным боксом, и выступать на международных рингах», — подчеркнул чемпион. По словам Дарчиняна, мэрия Ванадзора уже выделила участок, и строительство здания под школу планируется начать в этом году. Дарчинян отметил также, что армянская община Австралии обратилась к нему с предложением оказать финансовую помощь для строительства школы