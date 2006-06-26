ЧМ-2006. Италия - Австралия. Стартовые составы

На поле стадиона в Кайзерслаутерне готовятся выйти сборные Италии и Австралии, которые сегодня разыграют путевку между собой в 1/4 финала ЧМ-2006.



Составы команд.



Италия: Джанлуиджи Буффон (1), Фабио Гроссо (3), Фабио Каннаваро (5), Джанлука Дзамбротта (19), Марко Матерацци (23), Дженнаро Гаттузо (8), Симоне Перротта (20), Андреа Пирло (21), Алессандро дель Пьеро (7), Лука Тони (9), Альберто Джилардино (11).



Австралия: Марк Шварцер(1), Лукас Нейлл(2), Крейг Мур (3), Скотт Чипперфилд (14), Тим Кагилл (4), Джейсон Кулина (5), Винс Грелла (13), Люк Вилкшир (20), Майл Стерховски (21), Марко Брешиано (23), Марк Видука (9).



Главный арбитр: Луис Медина Кантелео (Испания)