Главный тренер сборной Италии считает, что австралийцы прибедняются

Главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи недоволен тем фактом, что сборную Австралии перед их очным поединком в 1/8 финала ЧМ-2006 досрочно записали в аутсайдеры, передает «Спорт-Экспресс». "Это просто уловка. Австралийцы прибедняются, - отметил Липпи. - На мой взгляд, проблемы дружины Гуса Хиддинка сильно преувеличены. Австралия - хорошо организованная и упорная команда, которая располагает сильными футболистами. Если говорить о физической мощи, Австралия похожа на сборную США, но в плане тактики это абсолютно разные команды. Австралийцы атакуют другими способами и предпочитают использовать одного форварда, который выполняет большой объем работы. Кроме того, сборная Австралии активно использует фланги".