Бокс: Холифилд возвращается в ринг

Эвандер Холифилд твердо намерен в пятый раз стать чемпионом мира в тяжелом весе, сообщает ALLBoxing.ru. "Полагаю, что самое главное - это поставить себе цель. И сейчас, завершая карьеру, я вновь хочу стать чемпионом в тяжелом весе", - заявил Холифилд.



Американец уверен в том, что ему опять удастся посрамить критиков, как это было в конце 80-х начале 90-х, когда многие считали, что он слишком мал для супертяжелого веса. Знаменитый боксер планирует, что в ближайшие два года он достигнет своей цели и завершит карьеру в конце 2008 года, а пока он готовится к поединку, который, по его словам, состоится 19 августа.