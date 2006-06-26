ЧМ-2006. Швейцария – Украина. Стартовые составы

Менее чем через час на поле стадиона в Кельне выйдут сборные Швейцарии и Украину. Победитель этой пары встретится 1 июля в четвертьфинале со сборной Италии.



Составы команд.



Швейцария: Паскаль Цубербюлер (1), Йоган Джуру (2), Людовик Магнин (3), Патрик Мюллер (20), Филипп Деген (23), Йоган Фогель (6), Рикардо Кабанас (7), Рафаэль Вики (8), Транквило Барнета (16), Хакан Якин (22), Александр Фрай (9)



Украина: Александр Шовковский (1), Андрей Несмачный (2), Владислав Ващук (17), Анатолий Тимощук (4), Олег Шелаев (8), Олег Гусев (9), Андрей Гусин (14), Максим Калиниченко (19), Андрей Шевченко (7), Андрей Воронин (10), Андрей Воробей (16)