ЧМ-2006. Блохин: С Италией нам будет тяжело

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Олег Блохин отметил чрезвычайно напряженный характер матча.



«Даже не знаю, что и сказать. Не думаю, что кто-то действительно в нас верил. Многие уже давно списали нас со счетов, полагая, что дебютанты не смогут составить конкуренцию опытным командам. После матча с Тунисом мне пришлось выслушать немало критических замечаний по поводу нашей тактики. Сегодня мы доказали, что умеем играть в футбол. Мы держали в уме только результат».



«На поле были две равные команды, которые имели одинаковые шансы на победу, - отметил специалист. - Обе сборные играли примерно в одном стиле. Просто сегодня удача оказалась на нашей стороне. Не важно, кто забил победный мяч - сражалась вся команда. Я сейчас на седьмом небе от счастья».



«В то же время могу сказать, что мы совершили немало глупых ошибок, каждая из готорых могла обернуться голом, - заявил Блохин. - Эти 120 минут оказались слишком тяжелыми для моих нервов. Я сказал ребятам, чтобы они сами решали, кому бить. Что касается Шовковского, то он лишний раз доказал, что обладает железными нервами.



«Все вышедшие в четвертьфинал сборные чертовски хороши, - добавил Блохин. - И итальянцы - не исключение. Эта команда обладает отличной обороной и очень опасна в контратаках. Нам будет очень тяжело».



Главный тренер сборной Швейцарии Куби Кун заявил, что его команда была достойна победы. «Всё просто. Для выхода в следующий этап нам не хватило всего одного гола , - сообщил Кун. - Мы думали только о победе и играли только ради победы, а в итоге собираем вещи.



«У нас был очень сложный групповой этап, - продолжил специалист. - Но это футбол. Поражение, пусть даже по пенальти - это все равно поражение. Во всём виноваты нервы. Утром мы тренировали пенальти и никто не промахивался. Наш вратарь не мог взять ни одного удара с одиннацатиметровой отметки. А тут такое...».



«Мы хотели продемонстрировать всему миру, что наша молодая команда крепко стоит на ногах и нам это удалось, - считает тренер. - Полученный здесь опыт мы используем в подготовке к чемпионату Европы-2008. Мы показали хороший футбол и болельщики должны быть довольны. Два года назад в Португалии мы выступили плохо. Сейчас же Швейцария доказала, что она является серьёзным противником и с ней необходимо считаться. Через два года мы выступим ещё лучше», Germany06.ru.