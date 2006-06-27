ЧМ-2006. Шовковский: Следовал своим инстинктам и отбивал

Лучшим игроком вчерашнего матча сборных Украины и Швейцарии признан Александр Шовковский. Он стал настоящим героем этого футбольного вечера, передает Germany06.ru.



А ведь еще совсем недавно поездка СаШо в Германию была под большим вопросом. Полученная в январском спарринге с ФК «Москва» травма ключицы оказалась настолько серьезной, что у Блохина поначалу даже руки опустились - равного Шовковскому по уровню вратаря на Украине как не было, так и нет. К счастью, до начала чемпионата восстановиться Александр все же успел, хотя и не раз заявлял в последнее время, что повреждение продолжает его беспокоить до сих пор. Остается только догадываться, какой ценой дались ему два отраженных в матче со Швейцарией пенальти.



- Серия послематчевых пенальти - это всегда что-то особенное, - считает лучший игрок матча. - Эмоции здесь могут только помешать. Я пытался не концентрироваться на своих действиях и не думать о том, что мне надо предпринять в следующий момент. Я просто следовал своим инстинктам и отбивал. Но рассказывать, как я это делал, не буду. Пусть это останется моим секретом.



- Накануне матча приходило в голову, что 120 минут вам может не хватить?



- Не скрою, мысли такие были. Но специально к отражению одиннадцатиметровых себя не готовил. Чем больше ты об этом будешь думать, тем хуже сыграешь. Настраивался как обычно.



- В какой момент почувствовали уверенность, что победа от вас никуда не денется?



- Думаю, когда швейцарцы не смогли забить свой третий пенальти. Я знал, что нам остается реализовать лишь один удар. К счастью, Гусеву это удалось.



- Как вам швейцарцы?



- Обе команды имели равные шансы на победу. Возможно, на протяжении игры соперник даже имел некоторое преимущество.



- Отдаете себе отчет, что в матче с итальянцами вам придется намного труднее?



- Возможно. Хотя сейчас я об этом не думаю. Идеальных сборных нет. Ошибки совершают даже великие игроки. Шевченко вон тоже сегодня не забил.