ЧМ-2006. Шевченко: Могу один раз и промахнуться

Нападающий сборной Украины Андрей Шевченко в матче с командой Швейцарии, где украинцы победили в серии пенальти, не смог реализовать свой удар по воротам Паскаля Цубербюлера. Он бил первым, и после матча объяснял причины подобной неудачи.



«Я исполнял много пенальти в своей жизни, и время от времени могу промахнуться один раз, - сказал капитан сборной Украины. – Это великий день для нашей команды, великий день для Украины. Я рад и горд тем, что являюсь членом этой сборной. Все игроки борются друг за друга, у команды есть большое сердце», - сообщает «Рейтер».



Отметим, что год назад в финале Лиги чемпионов, где встречались «Милан» и «Ливерпуль», в серии пенальти Андрей Шевченко также не смог реализовать удар, что в итоге и решило судьбу матча, передает «Советский Спорт».