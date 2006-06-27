Ющенко поздравил нашу сборную с выходом в четвертьфинал

Президент Виктор Ющенко от имени миллионов украинских болельщиков поздравил национальную сборную по футболу с очередной победой на Чемпионате мира и выходом в 1/4 финала. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба главы государства.



Своей игрой, убежден Ющенко, украинские футболисты продемонстрировали всему миру, что они хорошо владеют тактикой игры и мастерски защищают собственные ворота. Президент поблагодарил игроков и тренерский штаб за настоящий праздник, который они подарили своим болельщикам. По его словам, победа украинской сборной на ЧМ – это прекрасный подарок украинцам к 15-й годовщине независимости.



Ющенко также отметил, что успешная игра украинской команды работает на объединение Украины и воспитывает патриотичные чувства. Ведь в дни, когда играет наша сборная, болельщики с сине-желтыми флагами - обычное явление для любого украинского города.



По словам Президента, он вместе со своей семьей, как и миллионы других болельщиков, до поздней ночи наблюдал за вчерашним матчем и держал кулаки за нашу команду, особенно во время пенальти.



Президент отметил, что непременно будет поддерживать нашу команду в следующей игре со сборной Италии, которая состоится 30 июня.



Напомним, что 26 июня в Кельне украинцы победили команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0.