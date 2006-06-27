Ехануров желает сборной новых побед

Исполняющий обязанности премьер-министра Юрий Ехануров желает украинской сборной на чемпионате мира по футболу новых побед.



Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров, ссылаясь на правительственную телеграмму, передают Українська правда.



Ехануров поздравил украинскую сборную с выходом в 1/4 финала на чемпионате мира 2006 года.



В телеграмме сказано, что Украина гордится своей сборной и что украинская команда устроила своим болельщикам грандиозный спортивный праздник.



«Демонстрируя с каждой игрой все более качественный и прекрасный футбол, вы укрепляете надежды на продолжение удачного выступления на чемпионате мира. Верим в вас и искренне желаем новых побед. Пусть вам везет», - сказано в телеграмме.



Телеграмма Кабмина направлена на имя президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса, главного тренера Национальной сборной команды Олега Блохина, игроков сборной команды, ее тренеров и организаторов.



Как сообщало агентство, 26 июня сборная Украины победила сборную Швейцарии в серии пенальти со счетом 3:0 после завершения вничью основного и дополнительного времени в матче 1/8 финала в Кельне (Германия) и вышла в 1/4 финала.



Сборная Украины сыграет 30 июня (начало в 22:00 по киевскому времени) в Гамбурге матч 1/4 финала с командой Италии, которая 26 июня победила сборную Австралии со счетом 1:0.



Президент Виктор Ющенко считает успешную игру сборной на ЧМ-2006 по футболу способствующей объединению Украины и воспитанию патриотических чувств.