Ющенко собирается на матч Украина-Италия

Президент Виктор Ющенко провел телефонный разговор с председателем Федерации футбола Украины Григорием Суркисом и главным тренером Национальной сборной Олегом Блохиным, сообщила «Главреду» пресс-служба главы государства.



Президент поинтересовался физическим состоянием футболистов, условиями их тренировки и процессом подготовки команды к следующему матчу со сборной Италии, который состоится 30 июня.



Ющенко еще раз поблагодарил игроков и их тренеров за достойную игру и победы на ЧМ. По его убеждению, сам выход в четвертьфинал чемпионата – уже большая победа нашей сборной.



Президент также не исключает, что лично приедет поддержать нашу команду в следующем матче.