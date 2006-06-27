Швейцарцы жаждут реванша

Вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер заявил после поражения от команды Украины в 1/8 финала чемпионата мира по футболу (основное и дополнительное время - 0:0, пенальти - 0:3), что обидно покидать Германию, не пропустив ни одного мяча, - сообщает ИТАР-ТАСС. «Сборная Швейцарии - единственная команда, которая прошла пгрупповойэтап этого мирового первенства, не пропустив ни одного гола, - отметил Цубербюлер. - Отыграв «на ноль» основное и дополнительное время матча против команды Украины, мы продлили «сухую» серию до шести с половиной часов».

Однако поражение в серии пенальти лишило все эти достижения смысла. «Невероятно обидно покидать чемпионат мира после того, как не пропустил в четырех матчах ни одного гола, - признался Цубербюлер. - Украинцы весь матч отсиживались в обороне, а когда соперники играют в таком стиле, очень сложно сделать что-либо».

Полузащитник сборной Швейцарии Людовик Маньин: «Это ужасно... Очень обидно проигрывать таким образом. Но это футбол, в котором не всегда побеждает сильнейший. В любом случае, мы достигли многого, и я уверен, вся Швейцария нами гордится. Сейчас же нам нужно собраться и готовиться к Евро-2008, который пройдет в Швейцарии».

Полузащитник Рикардо Кабаньяс: «По большому счету, мы можем быть довольны выступлением на чемпионате мира. Игра с украинцами получилась очень сложной. Обидно, что мы не смогли порадовать болельщиков, пришедших поддержать нас. Но на ЧЕ-2008 мы покажем все, на что способны, будем иметь преимущество, ведь чемпионат пройдет у нас дома. Я беру всю ответственность за незабитый пенальти на себя и хочу измениться перед командой и болельщиками, которые проделали долгий путь, чтобы добраться сюда».

Полузащитник Рафаэль Викки: «Сборная Украины преподала нам урок. Это - большой опыт для нас, и мы можем гордиться тем, как выступили в Германии. Мы не хотели рисковать в основное и дополнительно время, но в итоге удача отвернулась от нас в серии пенальти», пишет «РТР-Спорт»