ФИФА отклонила апелляцию Португалии на решение Иванова

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила португальской футбольной федерации (ПФФ) обращаться с апелляцией на дисквалификацию полузащитника Деку, которую тот заработал в матче 1/8 финала чемпионата мира между командами Португалии и Нидерландов, передает livesport.ru. В той игре российский арбитр Валентин Иванов удалил португальского полузащитника с поля. Директор ФИФА по связям со СМИ Маркус Зиглер заявил: "Чиновники ПФФ обратились к нам с просьбой о рассмотрении апелляции, но мы четко дали понять, чтобы они забыли про этот инцидент".

Напомним, что главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари убедил руководство ПФФ подать протест против решения Валентина Иванова об удалении Деку. На 73-й минуте полузащитник нарушил правила, сбив Джонни Хейтингу, за что получил первую желтую карточку.

Хейтинга в этот момент нарушил правила fair play. Он должен был отдать мяч португальцам, которые выбили его за боковую линию, поскольку один из игроков сборной Португалии получил травму. Однако Иванов не показал, чтобы голландец отдал мяч соперникам.

Через пять минут Деку получил вторую желтую карточку, которую российский арбитр предъявил ему за затяжку времени. Поскольку апелляция со стороны ПФФ подана не будет, то Деку пропустит четвертьфинальный матч Португалия – Англия. Не сыграет в этом поединке и полузащитник Коштинья, который также был удален за две желтые карточки.