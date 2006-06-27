Бартез не поет «Марсельезу»

Французы не чувствуют себя солидарными с национальной командой, потому что в сборной много «цветных игроков». Об этом заявил лидер крайне правой националистической партии Жан-Мари Ле Пен, баллотировавшийся в 2002 году в президенты Франции. Он также отметил, что голкипер французов Фабьен Бартез должен быть изгнан из сборной, потому что не поет национальный гимн перед началом матча.

«Мы чувствуем, что Франция не идентифицирует себя с этой командой, - заявил Ле Пен. – Возможно, тренер выбрал неправильную пропорцию цветных игроков, возможно, он должен быть более осторожен в этом вопросе. Эта команда искусственна».

Жан-Мари Ле Пен отметил, что каждый игрок, который не поет перед матчем гимн Франции – «Марсельезу», - не должен представлять страну на международных соревнованиях: «На сегодняшний день есть только один игрок, который не поет «Марсельезу». Это господин Бартез. Другие поют. Господин Бартез – француз, и он не поет «Марсельезу». Я потрясен этим», передает livesport.ru