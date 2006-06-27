Роналду хочет в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что хотел бы выступать в составе мадридского «Реала», передает livesport.ru. Португалец сообщил, что уже провел предварительные переговоры с кандидатом на президентский пост «королевского клуба» Хуаном Вильяр Миром.

«Я сообщил своему агенту, что готов покинуть Манчестер. Я хочу играть за «Реал» и мечтаю о переезде в Мадрид. Я беседовал с Вильяр Миром и считаю, что он у него серьезная и перспективная программа. Он рассказал мне о своих планах и следующим шагом станет начало переговоров с руководством «МЮ». Другие кандидаты на пост президента «Реала» предлагали мне подписать какие-то документы, что, насколько я знаю, запрещено. Лишь Вильяр Мир пообещал провести официальные переговоры с руководством моего клуба».