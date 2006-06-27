Армстронг угрожал ЛеМонду?

Семикратный победитель "Тур де Франс" Лэнс Армстронг опроверг утверждения бывшего велосипедиста Грэга ЛеМонда, три раза побеждавшего на этой гонке, о том, что Армстронг угрожал ему, передает «Газета.Ru».

ЛеМонд заявил, что Армстронг угрожал найти десять свидетелей, которые заявят, что он, ЛеМонд, в свое время принимал допинг. По словам ЛеМонда, Армстронг не хотел, чтобы ЛеМонд свидетельствовал против него в деле итальянского доктора Миккеле Феррари, осужденного по делу об использовании спортсменами допинга, но, позднее, выигравшего дело в апелляционной инстанции.

"Грэг просто потерял чувство реальности, - заявил Армстронг. - Все это просто смехотворно".