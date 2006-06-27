Уимблдон «попал» из-за дождя на 1 млн фунтов

Клуб, на кортах которого проходит Уимблдон, должен будет вернуть деньги за билеты, купленные на первый день соревнований. Из-за дождя в понедельник игры продолжались лишь 44 минуты. Клуб возвращает деньги, если матчи длились менее часа. Полагают, что ему придется вернуть болельщикам в общей сложности около 1 млн фунтов, сообщает «Газета.Ru»

Ранее клуб был застрахован на случай дождя, однако два года назад отказался от страховки из-за слишком высоких страховых взносов. Сегодня также ожидается дождь.