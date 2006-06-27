ЮНЕСКО призвала утвердить конвенцию против допинга

Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура призвал в понедельник все государства, входящие в эту всемирную организацию, "ратифицировать международную конвенцию против допинга в спорте и ускорить ее вступление в силу". Он рассчитывает еще до конца года созвать первую конференцию участников конвенции, передает «Газета.Ru»

Мацуура выразил сожаление, что документ, принятый в 2005 году, не вступил в силу до зимних Олимпийских игр в Турине. Пока конвенцию ратифицировали только 13 государств. Для того, чтобы она начала действовать, требуется поддержка не менее 30 стран.