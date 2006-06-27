Организаторы попросили команду Винокурова сняться с «Тур де Франс»

Организаторы «Тур де Франс» попросили сняться с велогонки казахстанско-немецкую команду «Астана-Вурц», лидером которой является Александр Винокуров. Как известно, команда, которая ранее называлась "Сегурос-Вурц" была отстранена от соревнований, после того как менеджер Маноло Саис был пойман на распространении допинг-препаратов в Испании, передает «Газета.Ru»

"Мы послали письмо "Астана-Вурц" и попросили их отказаться от участия в гонке, – сказал представитель ASO Филипп Судрэ. – Если они не согласятся сняться добровольно, то мы обратимся в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (САS)".