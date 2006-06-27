Принято новое решение на Конгрессе ЕАВА

На X Конгрессе Европейской ассоциации любительского бокса (ЕАBА), проходившего с 22 по 25 июня в Москве, Эдуард Хусаинов был утвержден на посту президента ЕАBА, сообщает AllBoxing.Ru. На Конгрессе также проголосовали за введение открытой жеребьевки судей и снятие ограничения в 20 очков (по существующим на сегодняшний день правилам может быть остановлен, когда преимущество одного из боксеров достигнет двадцати ударов).

«Мы выступим с обращением к Конгрессу Международной ассоциации любительского бокса (АIBА) от имени делегатов Конгресса ЕАBА, — прокомментировал ситуацию президент Европейской ассоциации любительского бокса Эдуард Хусаинов. — Я думаю, что к мнению представителей всего европейского сообщества прислушаться должны».