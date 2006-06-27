Ральф ошибся в выборе резины

Гран-при Канады закончилось полным провалом для Ральфа Шумахера. Немец несколько раз ошибался и вылетал с трассы и шел в конце пелетона и ближе концу гонки сошел с дистанции, сообщает «Мир Формулы-1»

«Это была явно не моя гонка, - сказал Ральф. - Никаких определенных проблем сегодня не было. Это была лишь моя ошибка, я выбрал неверный тип резины, и мне катастрофически не хватало сцепления с трассой. Радует только несколько очков, заработанных Ярно. Его темп говорит о том, что наш болид прогрессирует. В Индианаполисе мы должны избежать ошибок и тогда мы сможем добиться хорошего результата».