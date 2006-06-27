ЧМ-2006. Бразилия - Гана. Стартовые составы

На поле стадиона в Дортмунде готовятся выйти сборные Бразилии и Ганы, которые сегодня разыграют путевку между собой в 1/4 полуфинала ЧМ-2006.



Составы команд.



Бразилия: Дида (1), Кафу (2), Лусио (3), Жуан (4), Роберто Карлос (6), Емерсон (5), Кака (8), Роналдиньо (10), Зе Роберто (11), Адриано (7), Роналдо (9).



Гана: Ричард Кингстон (22), Джон Менса (5), Аддоквайе Паппе (6), Шилла Иллиасу (7), Джон Пейнстил (15), Стефан Аппия (10), Салли Али Мунтари (11), Эрик Аддо (18), Хамину Драмани (23), Гиян Асамоа (3), Метью Амоа (14).



Главный арбитр: Любош Михел (Словакия)