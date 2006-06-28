ЧМ-2006. В ¼ финала сыграют Бразилия и Франция

Определилась последняя пара участников четвертьфинала чемпионата мира. Это случилось после поединков Бразилия – Гана и Испания – Франция.



Бразильцы по всем статьям переиграли африканцев – 3:0. Голы: Роналдо, 5; Адриано, 45+1; Зе Роберто, 85. Еще одна примечательность этого матча – Роналдо забил свой 15 гол в чемпионатах мира, побив рекорд Герда Мюллера 30-летней давности.





Сборная Испании проиграла соперникам из Франции 1:3 (1:1). Голы: Вилья, 28 – с пенальти (1:0). Рибери, 41 (1:1). Виейра, 83 (1:2). Зидан, 90+2 (1:3).