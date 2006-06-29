ЧМ-2006. Судью Иванова «убрали» с чемпионата

Вчера судейский комитет ФИФА принял решение обнародовать список арбитров, кто больше не будет судить ЧМ. Среди них англичанин Грэм Полл и, увы, россиянин Валентин Иванов, который высказался по этому поводу «Советскому Спорту».



– Нет, на наши ошибки нам не указывали, комитет просто огласил имена тех, кто покидает чемпионат - говорит Иванов.



– Большинство российских болельщиков с решением судейского комитета ФИФА вряд ли согласятся. Они считают, что вы отработали на матче Португалии и Голландии здорово.



– Такой матч здорово отсудить в принципе нельзя. В чем-то тебя обязательно обвинят. Для того, чтобы остаться на чемпионате, нужно было немного везения, чтобы матчи были не столь яркими. А такая игра не могла стать таковой. Конечно, я хотел судить здесь и дальше, но… Зато в Германии остается Николай Левников. Он продолжит инспектировать матчи.



– А когда сами почувствовали, что надеждам на дальнейшее судейство не сбыться?



– Когда узнал о реакции президента ФИФА Зеппа Блаттера (Блаттер заявил, что Иванов не соответствовал уровню матча и сам заслуживал желтой карточки. – Прим. ред.). Сомнений после его слов уже не было. Лично я его заявления не слышал, но если исходить из того, что мне передали, я не могу понять, что он конкретно имел ввиду. Поэтому эти слова мне трудно комментировать. В пятницу вместе с помощниками Николаем Голубевым и Евгением Волниным возвращаемся домой.





ОПРЕДЕЛИЛИСЬ АРБИТРЫ МАТЧЕЙ 1/4 ФИНАЛА: ГЕРМАНИЯ – АРГЕНТИНА (МИХЕЛ, СЛОВАКИЯ), ИТАЛИЯ – УКРАИНА (Ф. ДЕ БЛЕКЕРЕ, БЕЛЬГИЯ), АНГЛИЯ – ПОРТУГАЛИЯ (ЭЛИСОНДО, АРГЕНТИНА), БРАЗИЛИЯ – ФРАНЦИЯ (МЕДИНА КАНТАЛЕХО, ИСПАНИЯ).