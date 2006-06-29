ЧМ-2006. Бразилия теряет трех ключевых игроков?

Три игрока сборной Бразилии могут пропустить из-за травм предстоящий четвертьфинальный матч ЧМ с французами. После состоявшейся во вторник игры со сборной Ганы, которую действующие чемпионы мира победили - 3:0, на боли в правом колене пожаловались полузащитник Кака и защитник Эмерсон, а на боль в правой ноге - защитник Лусио, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на бразильскую газету «Глобо».



«Посмотрим, как пойдет процесс восстановления. На первый взгляд, ничего серьезного нет, но надо подождать», - заметил врач сборной Жозе Луис Рунку. По словам медика, больше всего беспокоит травма Эмерсона, который покинул в перерыве, жалуясь на боль в колене.



Сборные Бразилии и Франции поборются за выход в полуфинал ЧМ в предстоящую субботу на стадионе Франкфурта-на-Майне.