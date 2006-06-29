Буре не пустили в Зал славы НХЛ

Россиянин Павел Буре не вошел в число хоккеистов, которые будут введены в Зал славы НХЛ в ноябре этого года. На специальной церемонии, которая состоится 13 ноября, в Зал славы будут включены Теренс Дафф и Патрик Руа, сообщает официальный сайт НХЛ.



Также в Зал славы будут включены Херб Брукс, тренер олимпийской сборной США, которая выиграла Олимпиаду в Лэйк-Плэсиде в 1980 году, и Харли Хотчкисс, бывший менеджер «Калгари», передает «Советский Спорт».



Буре, который входил в число претендентов, не получил необходимого числа голосов. Напомним, что из российских и советских хоккеистов в Зал славы включены Владислав Третьяк (в 1989 году), Вячеслав Фетисов (в 2001) и Валерий Харламов (в 2005).