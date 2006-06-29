ЧМ-2006. Шовковский установил рекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Украины Александр Шовковский стал первым голкипером, который не пропустил ни одного пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов на чемпионате мира по футболу.



Кроме того, Александр Шовковский вошел в число восьми голкиперов, которым удавалось в серии послематчевых пенальти отбить два удара. По два раза в этом преуспели немецкий голкипер Шумахер и аргентинец Гойкоэчеа, передает «Наш спорт».



Сборная Швейцарии, соответственно, стала первой командой, которая не реализовала ни одного пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов. Более того, это первая команда в истории чемпионатов мира, которая выбыла из дальнейшей борьбы, не пропустив ни одного гола и не потерпев ни одного поражения.