ЧМ-2006. Шевченко удивлен успеху сборной

Игрок сборной Украины Андрей Шевченко заявил в интервью итальянским СМИ ,что он удивлен, что его команда вышла добилась такого результата на чемпионате мира в Германии.



"Я не думал, что мы пройдем так далеко на этом чемпионате мира, - сказал нападающий. - Я удивлен, потому что не ожидал сыграть с Италией на Кубке мира. Мы сделали большой скачок за эти несколько недель, работая упорно и сосредоточенно. Италия должна очень постараться, чтобы выиграть у нас. Нам терять нечего, а вот им я думаю, есть что".



"Независимо от того, как закончиться матч, Италия навсегда останется в моем сердце. Такие люди, как Андреа Пирло, Дженаро Гаттузо, Алессандро Неста и Филиппо Индзаги навсегда останутся моими друзьями", - добавил Шевченко, передает «Газета.Ru».