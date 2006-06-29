ЧМ-2006. Украина оценила Италию в 8 млн. долларов

Игроки сборной Украины получат дополнительный бонус в размере 8 миллионов долларов, если обыграют сборную Италии и выйдут в полуфинал ЧМ. Об этом, как передает Reuters, сообщил наставник украинцев Олег Блохин.



"Вы думаете футболисты будут просто играть за "спасибо"? - заметил Блохин. - За хорошую работу нужно платить хорошие деньги. А вот если футболисты смотрятся плохо, то можно им выдать копейки".

При этом наставник сборной Украины отметил, что финансовый стимул не стоит на первом месте. "Мы играем за честь своей страны, - добавил Блохин. - Уверяю вас, это для нас главное. А уж потом идут деньги", передает «Спорт Экспресс».