Сегодня «Ювентус», «Милан» и «Фиорентина» сядут на скамью подсудимых

Сегодня 29 июня начнается судебный процесс над итальянскими футбольными клубами "Ювентус", "Милан", "Фиорентина" и "Лацио", замешанных в коррупционном скандале.



Об этом заявил руководитель отдела расследований итальянской футбольной федерации Франческо Саверио Боррелли, который несколько дней назад передал федеральному прокурору обширное досье по этому делу, передает «РИА«Новости».



Перед судом должны предстать около 30 человек, среди которых такие известные имена в футбольном мире, как бывшие руководители "Юве" Лучано Моджи и Антонио Джираудо, вице-президент "Милана" Адриано Гальяни, бывший президент итальянской футбольной федерации Франко Карраро, почетный президент "Фиорентины" Диего Делла Вале и международный арбитр Массимо Де Сантис.



Ожидается, что окончательное решение по этому делу федеральный суд вынесет 20 июля 2006 года.

Многие спортивные обозреватели высказывают мнение, что в результате этого процесса "Ювентус", "Милан", "Фиорентина" и "Лацио" могут оказаться в серии "Б" итальянского чемпионата. По крайней мере, следователи утверждают, что по вине руководства этих клубов многие игры чемпионатов последних пяти лет были "подстроенными", а их финансовые отчеты - фальсифицированы.



Более того, правоохранительные органы утверждают, что эти люди входили в верхушку "футбольной мафии", которая влияла на ход итальянских чемпионатов и занималась мошенничеством.



Несколько дней назад министр спорта Джованна Миландри заявила, что даже если итальянская сборная выиграет чемпионат мира по футболу, то никакой амнистии лицам, замешанным в футбольном скандале, объявлено не будет. "Расследование продолжается, и в любом случае дело будет доведено до конца", - сказала она.



В последнее время в Италии некоторые политики от правых партий высказали мнение, что если национальная сборная выиграет чемпионат мира, футбольный скандал надо забыть, а его виновникам объявить амнистию. Звучали также призывы "приостановить" расследование на время чемпионата мира, чтобы лишний раз не бросать тень на игроков сборной и дать им возможность спокойно выступать на полях Германии.



Однако прокуратуры Рима, Турина и Неаполя продолжали расследование футбольного скандала, который разразился в Италии в начале мая в результате прослушивания правоохранительными органами телефонных разговоров высших менеджеров итальянских клубов.



Выплывшие наружу преступления касаются буквально всех областей футбольного мира, начиная от подкупа судей, применения допинга, заключения незаконных пари на игры и кончая финансовыми махинациями на рынке игроков. Причем речь идет о финансовых нарушениях, связанных с продажей таких звезд, как Зинедин Зидан, Дарко Ковачевич, Фабио Каннаваро и Златан Ибрагимович, не говоря уже о менее известных футболистах. Всего под подозрение попал 41 контракт, заключенный различными командами с игроками.



В Италии окрестили этот скандал "Моджигейтом" и считают, что он войдет в мировую спортивную историю, как взрыв атомной бомбы.