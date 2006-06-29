Валуев начал бой в суде

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев дал показания в мировом суде Калининского района Санкт-Петербурге по делу 62-летнего охранника спорткомплекса "Спартака" Николая Сергеева, который обвинил спортсмена в избиении, пишет Коммерсант.



Напомним, что в январе нынешнего года между Валуевым и Сергеевым произошел конфликт, в результате которого охранник оказался в больнице, где ему был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правой половины грудной клетки и ссадины на правой стороне лица".



Николай Валуев в своих показаниях заявил, что Сергеев в грубой форме оскорбил его супругу Галину, заставляя ее переставить машину на другое место. "Моя жена плакала, а ее трудно довести до слез: она сдержанный и сильный человек. Я решил разорвать дистанцию между ними и отодвинул господина Сергеева. Он поскользнулся на льду и упал, затем я попытался его поднять, он вырвался и снова упал", - объяснил боксер.



По словам Валуева, он повел охранника в вентиляционную камеру спорткомплекса, чтобы без свидетелей объяснить, что его поведение по отношению к самому спортсмену и его супруге является нетактичным. Боксер отметил, что в камере Сергеев зажался между труб. "Допускаю, что он мог удариться о них, когда я его вытаскивал", – сказал чемпион.



После дачи показаний по делу Валуев сделал заявление, в котором сообщил, что весь этот конфликт инициирован его влиятельным недоброжелателем, цель которого – прервать спортивную карьеру боксера. Николай Валуев отказался сообщить суду имя этого человека.



В свою очередь, Сергеев заявил, что "Николай Валуев затащил его в вентиляционную камеру и там нанес не менее 30 ударов по разным частям тела". Итогом заседания стало решение суда о проведении судебно-медицинской экспертизы Юрия Сергеева. Чтобы определить, могли ли повреждения, о которых говорит охранник, образоваться после ударов боксера, к экспертизе будут привлечены специалисты Военного института физкультуры.