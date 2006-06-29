Теннис. Кузнецова вышла в третий круг Уимблдона

На Уимблдонском теннисном турнире состоялись очередные матчи. Финалистка открытого чемпионата Франции нынешнего года, чемпионка US Open-2004 Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира, переиграв чешку Квету Пешке в трех сетах. Проиграв первый сет со счетом 4:6, затем Кузнецова выиграла два следующих со счетом 6:1, 6:4. В следующем круге россиянка сыграет с китаянкой Ли На.



Пробилась в третий круг Уимблдона и Анна Чакветадзе, которая во втором круге переиграла свою соотечественницу Елену Веснину со счетом 6:4, 3:6, 6:3. В третьем круге соперницей Чакветадзе станет главная претендентка на победу в нынешнем турнире бельгийка Жюстин Энен-Арденн, которая во втором круге обыграла россиянку Екатерину Бычкову.



Пробилась во второй круг Елена Дементьева. Проигрывая по ходу матча индийской теннисистке Санье Мирзе, Дементьева, тем не менее, переломила ход борьбы и добилась победы со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Во втором круге Дементьева сыграет с американкой Меган Шонесси.



Также во второй круг вышла и Елена Лиховцева, переигравшая со счетом 6:0, 6:2 француженку Стефани Форетц. Следующей соперницей Лиховцевой станет китаянка Сунь Тянь-Тянь. Выиграл свой матч первого круга Динара Сафина. Четырнадцатая ракетка турнира переиграла американку Джилл Крэйбас со счетом 3:6, 7:5, 7:5. В следующем круге Сафина сыграет еще с одной представительницей США Машоной Вашингтон, передает «Лента.ru».



Вышла во второй круг Анастасия Родионова, переигравшая француженку Эмили Луа со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. На этой стадии соперницей Родионовой будет австрийка Сибилл Баммер.



В мужском разряде вышел в третий круг Михаил Южный. Он вел со счетом 6:3, 6:1, 3:0 в поединке против своего соотечественника Игоря Куницына, но тот отказался продолжать борьбу из-за травмы. Теперь Южный сыграет с победителем матча между испанцем Томми Робредо и сербом Новаком Джоковичем.