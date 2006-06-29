ЧМ-2006. Фанаты из Англии выпили все немецкое пиво

Немецкие производители пива предупредили о том, что мощностей их заводов не хватает для того, чтобы полностью обеспечить напитком болельщиков сборной Англии, пишет The Mirror. Только в Нюрнберге 70 тысяч английских фанатов выпили 1,2 миллиона пинт (682 тысячи литров) пива. Похожая ситуация в других городах, где играла английская команда.



Владелец одного из баров Нюрнберга Херманн Мурр заявил, что никогда прежде он не видел, чтобы такое огромное количество напитков было выпито за такой короткий промежуток времени. "Они (английские фанаты) выпили тридцать две 50-литровых бочки пива, которые были у меня в запасе, после чего мне стало фактически нечем торговать", - отметил он.



По его подсчетам, английские болельщики выпивали по 200 пинт (114 литров) пива каждую минуту. Один из чиновников городской администрации Питер Муррманн заметил, что поклонники сборной Англии буквально выпило все запасы буквально до дна. Чтобы не повторить ситуацию Нюнрберга и не сокращать объемов продаж, пивоваренный гигант DAB увеличил поставки своей продукции в торговые точки.



Именно в Дортмунде расположились большинство английских болельщиков, которые ждут субботнего четвертьфинального матча своей команды против сборной Португалии, который пройдет в Гельзенкирхене, передает «Лента.ru».