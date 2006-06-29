ЧМ-2006. Рональдиньо «сдала» его любовница

Игрок сборной Бразилии Роналдиньо пал жертвой любопытства журналистов, раскопавших тайную связь "кудесника мяча" и прекрасной француженки. Оказалось, что Роналдиньо уже почти полгода встречается с моделью Александрой Парессан. Афишировать свою связь он явно не собирался, зато его сгорающая от любви подруга с удовольствием поведала прессе подробности их знакомства и довольно странных отношений. Об этом сообщает «Утро.ru».



По словам мадмуазель Парессан, они встретились в феврале в Барселоне, где по счастливой случайности оказались в одном отеле. Александра была там на показе мод, а Роналдиньо зашел с товарищами по команде. Увидев бразильскую суперзвезду, девушка решила добиться его любви. "Я увидела Рони в фойе и оставила на столе записку с именем и номером своих апартаментов. А потом поднялась к себе и стала ждать звонка", – рассказывает Парессан.



Она решила, что Роналдиньо не сможет устоять перед 26-летней красавицей с идеальной (90-62-90) фигурой, а узнав, что она не просто безвестная фанатка, а модель L'Oreal и будущая кинозвезда (мы сможем увидеть ее в следующем фильме про Астерикса и Обеликса), падет в ее объятия. Расчет оказался верен. "Он позвонил и захотел встретиться со мной. С тех пор мы стали парой", – заявляет француженка.

Правда, видятся влюбленные крайне редко. Александра загружена бесконечными рекламными компаниями, съемками и показами, а Роналдиньо все время посвящает футболу. "Но если выдается свободная минутка, мы стараемся проводить ее вместе. Или хотя бы созваниваться и переписываться по электронной почте", – говорит Парессан. Перед началом ЧМ она подарила возлюбленному "огромный поцелуй" и теперь постоянно летает в Германию и страшно волнуется, когда Роналдиньо выходит на поле.