Шахматы. Турнир в Форосе выиграл россиянин Рублевский

В крымском Форосе финишировал международный шахматный турнир "Аэросвит-2006". Его победителем стал россиянин Сергей Рублевский, который на пол-очка опередил Василия Иванчука. Подробности сообщает пресс-служба турнира.



Львовянин в заключительном туре мог настигнуть лидера, но не сумел выиграть перспективную позицию у испанца Алексея Широва.



"Конечно, мне хотелось выиграть этот турнир, но и второе место я считаю неплохим результатом. В целом, турнир был организован на очень высоком уровне, и проведение таких соревнований приносит большую пользу шахматам в Украине" - сказал Иванчук.



В последнем туре первую победу на турнире смог одержать Сергей Карякин, который победил Александра Волокитина. А вот Волокитин концовку турнира омрачил четырьмя поражениями в пяти турах.



Итоги турнира: 1. Сергей Рублевский (Россия) 7,5 очков, 2. Василий Иванчук (Украина) - 7, 3. Виктор Бологан (Молдова) 6,5, 4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) 5,5, 5. Алексей Широв (Испания) 5,5, 6. Александр Грищук (Россия) 5,5, 7. Александр Арещенко (Украина) 4,5, 8. Ливиу-Дитер Нисипяну (Румыния) 4,5, 9. Руслан Пономарёв (Украина) 4, 10. Андрей Волокитин (Украина) 4, 11. Сергей Карякин (Украина) 3,5, 12. Пентала Харикришна (Индия) 3,5.