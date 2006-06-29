Сборная Украины пригласила Ющенко на футбол

Национальная сборная Украины по футболу пригласила Президента Украины Виктора Ющенко на просмотр матча 1/4 финала Чемпионата мира, который состоится 30 июня в Гамбурге.



Об этом говорится в письме Главе государства, которое подписали президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, главный тренер сборной Олег Блохин и капитан команды Андрей Шевченко, сообщает пресс-служба Президента.



По мнению футболистов, личное присутствие Президента Украины на стадионе во время завтрашнего принципиального матча со сборной Италии придаст им «вдохновения и укрепит веру в собственные силы». «Убеждены, что Ваш приезд также будет заметно содействовать продвижению нашей совместной с Польшей заявки на проведение финальной части Евро-2012», – подчеркивается в письме.



Футболисты также отметили поддержку Президента на протяжении всего Чемпионата мира, где Украина впервые представлена как независимое государство. «Это, несомненно, помогает и вдохновляет футболистов на самоотверженную игру», – также говорится в письме. – «Убеждены, что наши весомые для страны-дебютанта достижения служат и будут служить хорошим стимулом для подъема национального футбола и имиджа стране в целом».



Президент Украины не исключает возможности своей поездки на завтрашний матч, чтобы вместе с миллионами украинских болельщиков поддержать нашу команду.